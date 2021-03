Viis aastat hiljem: FC Elva jalgpalliklubi lõpetas koostöö peenisepilte saatnud treeneri ja tegevjuhiga

«Eesti jalgpallimaastikul lahvatanud skandaali valguses pöördume oma klubi liikmete, lapsevanemate, sponsorite ja kõigi klubiga seotud vabatahtlike poole. 17.03.2021 uudisteportaalis Delfi avaldatud artiklis tuuakse välja meie klubi seotus 2016. aastal aset leidnud juhtumiga. Sooviksime üldsusele anda edasi oma vabandused ja oma täiendavad selgitused siis toimunu kohta,» seisab FC Elva poolt saadetud pressiteates.

Klubi president ja juhatuse liige Margus Ivask tõdes, et on kõik oma selgitused ja kommentaarid toonud välja Ekspress Grupi ajakirjanikele ja need on täies mahus ära toodud eile avaldatud artiklis. Ta juhib tähelepanu järgmistele asjaoludele:

«Artiklis ära toodud informatsioon sisaldab faktivigu ega kajasta meie arvates juhtunut objektiivselt. Artiklit läbiv versioon klubipoolsest maha vaikimisest ja treeneri vallandamisest ei pea paika.

Artiklis «vilepuhujana» esinenud meie endise treeneri ja klubi vaheline vabatahtlikel alustel sõlmitud koostöö leping (avaldatud artikli materjalides) sõlmiti aastal 2014 ja lõpetati 2016. aasta veebruaris. Seega kaks kuud enne artiklis ära toodud sündmusi. Jalgpalliklubi lõpetas lepingu vabatahtlikuga hoopis teistel põhjustel: nimelt ei osalenud treener klubi töökoosolekutel ja ei täitnud temale pandud lepingust tulenevaid kohustusi.

Klubi tollane juht juhtis sellele probleemile tähelepanu juba 2015. aasta augustis ja 2016. aasta alguses otsustati poole kokkuleppel suhted lõpetada. Klubil on olemas kirjalikud materjalid ja tõendid nende tegevuste kohta. Väide, nagu oleks treener vallandatud tema tegevuse tõttu antud juhtumi kajastamisel, ei vasta tõele.

Klubi reageeris juhtunule, viies läbi sisejuurdluse, teavitades intsidendist Eesti Jalgpalli Liitu ja oli ühenduses ka veebikonstaabliga. Konsultatsioonide tulemusena suhtlesime looga seotud tüdrukute vanematega, avaldasime siirast kahetsust ja vabandasime juhtunu tõttu tekkinud olukorra pärast. Meie vabandused võeti vastu. Oma vigu avalikult tunnistanud klubijuht suunati vajalikule teraapiasse, klubis viidi läbi rida struktuurilisi muudatusi ja otsustati talle anda võimalus jätkata oma tegevust klubi administratiivse poole juhtimisel. Kahjuks peame täna tõdema, et oleksime pidanud viis aastat tagasi vastu võtma teistsuguse otsuse,» seisab pressiteates.

«Nimetatud treeneri väide, et juhtunust teadsid kõik klubiga seotud treenerid ja klubi juhtkond, ei vasta tõele. Saan klubi juhina kinnitada, et olles selle endise treeneriga kohtunud, pole ma palunud temalt peale asjakohase informatsiooni mitte mingisuguseid teeneid asja maha vaikimiseks. Artiklis ära toodud sellekohane väide on pahatahtlik ja meie klubis töötavate treenerite head mainet kahjustav.

Tulenevalt eeltoodud sündmustest ja meie mainet kahjustavast meediakajastusest kutsus klubi juhatus 17.03 kokku laiendatud koosoleku, millel osalesid 17 klubi tegevusega seotud treenerit ja võtmeisikut ning juhatuse liiget.

Koosoleku käigus ja tänase päeva jooksul meile laekunud uue info põhjal leidis klubi juhatus ja personal, et Marek Naarise jätkamine jalgpalliklubis FC Elva ei ole kõik asjaolusid arvesse võttes enam võimalik.»

Naaris on tagasi kutsutud nii juhatuse liikme kui tegevjuhi ametikohalt ning seni tema asemel jätkab praegu juhatuses tegevjuhi kohustustega klubi president Margus Ivask.