Interaktiivset etendust näidatakse Elisa Stage'i platvormil täisringkaamera abil, mis annab publikule võimaluse valida oma vaatepunkt ja vahetada seda vastavalt soovile. Järelvaatamise võimalust ei ole. «Kõige interaktiivsema kogemuse saamiseks on soovituslik seda jälgida nutiseadmest ning võimalusel kasutada kõrvaklappe,» soovitas Ivar Põllu.

Elisa uute teenuste valdkonna juht Kertu Popp sõnas, et teatrid on küll kinni, aga kui on tahtmist, loovust ja fantaasiat, saab etendused tuua igaühe koju.