Koroonaviirus sunnib ka erivajadustega lapsi kaugõppele

Herbert Masingu koolis käivad nii autistlikud kui ka psüühikahäiretega õpilased. Ehkki praegu saaksid nad koolis käia, õpib klassiruumis ligi 85 õpilast, kokku käib koolis aga kolmsada õpilast. Masingu kooli direktori kohusetäitja Siim Värv (pildil) ütles, et koolipere hulgas on küll vaid üksikuid koroonapositiivseid õpilasi, aga kuna hulk õpetajaid on lähikontaktsed, siis ei saa kõiki tunde kohapeal läbi viia. Osa vanemaid soovibki praegu lapsi kodus hoida. Algklassilapsed on enamjaolt koolis, ent vanem kooliaste on suuremas jaos 26. märtsini kaugõppel.