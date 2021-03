Kui tänaval saab 2 + 2 reeglit järgides koos aega veeta, siis rahvatantsus see ei toimi ning paaristantsu harjutamine on saanud koroonaviiruse tõttu suure löögi. Tühistatud on ka palju tantsupidusid ja rahvatantsuüritusi, kuid tõeliste tantsuhingede sõnul tuleb õudne aeg lihtsalt üle elada ja siis veel tugevamana edasi minna.