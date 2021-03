Ajal, mil Tartu maratonist on möödas üle kolme nädala, saavad peakorraldaja Indrek Kelk ning meditsiiniteenistuse juht Andras Laugamets kinnitada, et Tartu maratonil nakkus ei levinud. Maratonil osalejatest 11 isikut andsid maratonijärgselt positiivse koroonatesti.

Tulenevalt haigustunnuste ilmnemise kiirusest on maratoni meditsiinimeeskonnal põhjust arvata, et kõik positiivse koroonaproovi andnud osalejad olid haigestunud juba enne maratoni. Keegi nendest ei tundnud ennast halvasti ega kahtlustanud haigust enne maratonil starti asumist.

Keegi nakatunutest ei ole vajanud haiglaravi. 8. märtsi seisuga olid üheksa osalejat tunnistatud terveks. Ühel oli röntgenoloogiliselt kinnitatud kopsupõletik, kuid praeguseks on ta kodusel ravil ja tervenemas. Ühel osalejal oli haigus kestnud 12 päeva, kuid 8. märtsi seisuga oli tal kolmas palavikuvaba päev.

Haigestunute 63 kilomeetri läbimise mediaanaeg on 4 tundi 54 minutit.

Tartu maratoni põhipäev

47. Tartu Maratoni põhipäeval, 21. veebruaril, startis 63-kilomeetrisele distantsile 2512 ja 31-kilomeetrisele distantsile 968 suusatajat ehk kokku 3480 inimest (sõidu lõpetas 3424 osalejat).

Kaugosalusega Tartu maraton

Tartu maratoni sai virtuaalselt läbida suusatades, joostes või matkates, ratta ning rullsuuskadega sõites. Küll aga valis ligi 90 protsenti osalejatest suusatamise.

Virtuaalürituse 63-kilomeetrisele distantsile registreeris 165 inimest, 31-kilomeetrisele 270 ning 16-kilomeetrise distantsi valis 343 spordisõpra ehk kokku registreeris 778 inimest (virtuaalse maratoni tulemuse on saanud kokku 701 osalejat).

Tartu maratoni laste virtuaalüritusel on kirjas 1300 last, kellest 1225 said kirja ka ametliku tulemuse.

5406 osalejat võttis osa Tartu maratoni põhisündmusest ja virtuaalvõistlusest.