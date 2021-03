Urmas Klaas: kultuurikeskus ja park sobivad kokku

On väga tervitatav, et Tartu linnaraamatukogu ja kunstimuuseumi ühishoone ehk südalinna kultuurikeskuse planeerimisel on nii palju kaasamõtlejaid. Paraku on nii sotsiaalmeedias kui ka meedias liikvel palju väärinfot, mis tekitab arusaadavalt inimestes küsimusi ja hirme. Seepärast mingem kohe, ilma pikema sissejuhatuseta asja juurde.