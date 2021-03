See oli talle justkui sünnipäevakingitus, sest 16. märtsil on Martinil sünnipäev. «Õnneks sai tütar ikkagi päris oma sünnikuupäeva, et ei pea isaga samal päeval sünnipäeva tähistama,» sõnas ta.

Kopplaaduri tellimisel ta kliinikumilt luba ei küsinud. «Ma lootsin selle peale, et inimesed on mõistvad ja saavad aru, mis värk on,» sõnas ta. Tagantjärele tuleb tõdeda, et probleemi sellest ei tulnud ning Martin sai tunniajase jutuajamise sünnitusmaja akna tagant pidada nii, et keegi teda sealt ära ei ajanud.