Tartu linna Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 1196 inimesel. 908 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ööpäeva jooksul manustati 3638 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 145 665 inimesele, kellest 53 729 on saanud mõlemad doosid.

Viimase 14 päeva haigestumus Eestis 100 000 inimese kohta on 1515,6. Tartu linnas on see näitaja 575,30.