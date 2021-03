Piirivalvurid aitasid kaldale udusel Peipsil eksinud kalurid

Mustvee kordoni juht Jalmar Ernits selgitab, et viimaste päevade temperatuuride kõikumised on mitmel järjestikkusel päeval Peipsile enesega kaasa toonud tiheda udu, milles nii vilunud kui ka algajad kalastajad on ära eksinud. Ernitsa sõnul ükski udus eksinud kalur õnneks naaberriigi territooriumile sattunud ei ole, kuid kümneid ja kümneid kilomeetreid on sihi kaotanud inimesed siiski järvel maismaad otsides maha käinud ja sõitnud.