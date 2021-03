LOE VÕI KUULA ⟩ Tartu linnaarhitekt: parki rajatav kultuurikeskus on keskkonnaprojekt

Seda, et Tartu südalinna tuleks ehitada uus kultuurikeskus, näikse kultuuriavalikkus valdavas üksmeeles toetavat. Tõnis Arjus, palun põhjendage täpsemalt, mida see rajatis peaks juurde andma lisaks sellele, et seal leiaks nüüdisaegsed ruumid nii kunstimuuseum kui linnaraamatukogu?

Projekti juuretis ongi kunstimuuseum ja linnaraamatukogu, aga me ei saa ikkagi öelda, et sellest saab lihtsalt kahe asutuse ühishoone. Me peaksime sealt saama täiesti uut kvaliteeti, mis muudaks täielikult Tartu hingamist ja viiks siinse kultuurielu uuele tasemele. Kõige parema võrdlusmomendi saab Oodist ehk Helsingi linnaraamatukogust. Kunstimuuseumi seisukohalt võiks mõelda Tallinna kogemusele. Seal oli enne Kumu valmimist kunstimuuseumi külastatavus ja kogude suurus Tartu omaga võrreldav. Aga Kumu tulek tõstis Tallinnas selle valdkonna hoopis uuele tasemele: nende külastajate hulk kümnekordistus.

Lisaks juuretisfunktsioonidele on sinna muidugi kavandatud ka toetavad funktsioonid, mis tavapäraselt kuuluvad ikka seda laadi kultuuriehitiste juurde. Jutt käib näiteks saalidest, mida ühelt poolt on vaja muuseumil ja raamatukogul, aga mida saab ristkasutada ka näiteks kontsertideks, väärtfilmide näitamiseks, konverentsideks ja muuks. Ning loomulikult kohvik ja kunstipood – need on ikka inimeste meelispaigaks, kuhu jäädakse enne hoonest lahkumist pidama.

Selge on see, et eesmärk pole panna pargipuid langema. Aga asukoht on sellise ehitise puhul peaaegu kõige tähtsam.

Tähtis on luua selline keskus, mis elaks 24/7, ja selleks on sinna mõeldud ka paindlikud lahendused muude kultuuritegevuste rendipindadeks.

Nii mõnigi kõhkleja on väitnud, et omal ajal väga suurejoonelisena ehitatud ERM on praegu pigem alakasutatud ja selle taustal näib teise sarnaste funktsioonidega kultuurihoone ehitamine kesklinna priiskamisena.

Minu teada on ERM ikka vägaväga külastatav. Ma ei alavääristaks selle kasutatavust. Ühtlasi on just ERM tõestanud, kuidas multifunktsionaalsusest ja ristkasutusest on võimalik kasu saada. Seal on osatud selles mõttes oma programmi väga hästi üles ehitada.

Mis puudutab Tartu kunstimuuseumi ja linnaraamatukogu, siis nende rolli ei saa ükski teine asutus kanda. On küsitud, miks te ei vii kunstimuuseumi ERMi, kui seal on olemas tingimused kogude hoidmiseks. No ei ole lihtsalt võimalik! See on teine asutus.

Rääkides väidetavast suurusehullustusest tasub tähele panna, et linnaraamatukogul on juba praegu 300 000 külastust aastas. See näitab, kui uskumatult suurt rolli see asutus ühiskonnas mängib. Kui me suudaks nüüd väga atraktiivses ja käidavas kohas kõrgetasemelise arhitektuuriga luua veel ka uue tugeva avaliku ruumi, siis ma pigem muretseks selle pärast, et Süku jääb üsna ruttu väikseks.

Miks ehitada just keskparki?