Tartu Oodi poolt

Süku on rõve sõna. Olen siiski südalinna kultuurikeskuse üks suurimaid fänne. See nimetus on tõesti jube ja võin seda öelda, sest olen selle sõnakoletise üks loojatest. Eelmiste kohalike valimiste eel nuputasime selle välja koos linnapea Urmas Klaasi ja tollal mitte veel abilinnapea Mihkel Leesiga. Minu mälu järgi leppisime ka kokku, et küll teeme nimekonkursi eraldi, aga seda nime oli ruttu vaja valimisreklaami jaoks.