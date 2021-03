Kaua remonti oodanud Hellikule koidab uus hoone

Aardla tänava lõpus asuvas Hellikus on 13 rühma, kus käib 223 mudilast. Kuid nende 1985. aastal valminud maja on oma aja ära elanud ning laguneb nii väljast kui seest. Samuti puudub seal nõuetekohane ventilatsioon, probleem on ka suured ülalpidamiskulud.