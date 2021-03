Maarjamõisa lasteaias on tavaolukorras rühmades ligi 20 last. Eelmisest neljapäevast, mil valitsus kehtestas vähemalt kuuks rangemad piirangud, käib selle rühmades iga päev kolm kuni kaheksa last. Lasteaia direktor Kai Kens sõnas, et kõik rühmad on siiski avatud, vaid mõned üksikud, kus oli tõesti kohal vaid kaks last, avaldasid soovi ühineda.