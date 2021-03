Von Dorpatis mängivad Kaarel Adamson (vasakult, trumm), Henri Lohk (kitarr), Johannes Vedru (klahvpillid) ja Erki Veikar (basskitarr). Kõik nad on ka vokalistid. FOTO: Mihkel Leis

Ansambel Von Dorpat avaldas täna singli «Paula». See on lugu tunnetest, romantikast ja unistustest, mille helikeele kujundamisel on muu hulgas saadud inspiratsiooni Sam Cooke'i ja Robert Johni loomingust.