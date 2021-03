Kuigi Riia-Vaksali ristmiku ehitaja andis eelmise aasta lõpus lootust, et juba kevadel saab ses kohas kõik sõidurajad avada, on praeguseks selge, et sügiseni jätkub seal sama olukord ehk nelja sõiduraja asemel on ehituspaigas avatud vaid kaks.