Eesti kirjandusmuuseum tähistas emakeelepäeva ettekandekoosolekuga Teamsis. Sealsamas sai teatavaks, et Gustav Suitsu nimelise luulepreemia sai Mats Traat selle eest, et ta avaldas neljanda tartukeelse luulekogu «Taivatäis tsirke», mille on kirjastanud kevadel 2020 Ilmamaa.