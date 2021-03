Postituses oli kirjas, et täna hommikul märkasid paljud kohalikud segaduses ja vigastatud kitse tundide viisi paaniliselt teed koju otsimas. Paraku oli ühel pool ees tara, läheduses aktiivse liiklusega sõidutee, millele sattunud heitunud loom võib põhjustada väga raske õnnetuse. «Looma kael oli taraületamise katsetest juba verine. Kitsed elavad nii metsas kui selle ümbruses ning enne tara paigaldamist oli neil sinna vaba ligipääs. Võiks arvata, et nad on juba harjunud taraga, kuid ei, häiritud ja silmnähtavalt õnnetu loom otsib ikka läbipääsu. See ei ole üksikjuhtum, selliseid vaatepilte näeb võrdlemisi sageli. Ihaste Elanike Liit koos mitmete tuntud isikute ning ühendustega on linnavalitsuse tähelepanu olukorrale juba korduvalt juhtinud, kuid tara ikkagi püsib. Miks rohekoridoride säilimist ei tagata nagu linna strateegilised dokumendid ette näevad,» seisis postituses.