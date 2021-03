Muuseumid ja teatrid on vaatajaile suletud. Salakaval viirus lehvitab võidukalt lippu. Mida aga teevad mureajal kultuuritöötajad? Löövad lihtsalt aega surnuks? Ei ole nii, tööd jätkub ka suletud uste taga, kuid midagi on siiski puudu – inimesed, kelle pärast ju need asutused on välja mõeldud.