Kuna Fortum on börsiettevõte, ei saanud me enne börsiteadet tehingu kohta midagi avaldada. Kohe pärast börsiteadet rääkisime töötajatele, milles tehing seisnes, kes on ostja – sisuliselt sama info, mis börsiteates, aga kõik inimesed ei loe ju börsiteateid. Töötjatega on veel arutelusid ning räägime sellest, mis tehing see oli, mis toimub ostu-müügilepingu allkirjastamise ja äri uuele omanikule ülemineku vahel, sest ka see võib võtta mõned kuud. Tehing on plaanis lõpule viia teise kvartali jooksul.