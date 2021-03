Kaubikust teele veerenud sangpomm lõhkus järel sõitnud auto

«Juhtus see, et sõbrale appi rutanud kaubikujuht laadis pakiruumi vajaliku varustuse, mille hulgas olid ka sangpomm ja tungraud. Küllap ei sulgenud kiirustav kaubikujuht korralikult pakiruumi küljeust, mis ringteel vajus lahti ning pakiruumis lahtiselt olnud sangpomm ja tungraud pudenesid sõiduteele,» selgitab PZU kahjukäsitluse juht Jaanus Tanne.

Sangpomm veeres omakorda järelsõitva Volkswageni karteri alla kus see lohises autoga kaasa umbkaudu 50 meetrit. VW juht küll märkas ringteel vedelenud objekti, kuid ei saanud enam pidama, ise lootis, et tegu oli suure lumekamakaga mõne auto rattakoopast. Peatumise järel märkas juht, et karterist oli kogu õli välja voolanud ning tundmatu objekt endiselt mootori all.