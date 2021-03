Tartu loomemajanduskeskus alustab koolitustega Gruusias

Tartu loomemajanduskeskuse juht Kristiina Reidolv ütles, et välisministeeriumi abiga saab pakkuda tuge Gruusia mikroettevõtetele ning ka loomevaldkondades tegutsevatele ettevõtlikele inimestele. «Huvi koolitustel osalemise vastu on olnud üle ootuste suur, mis näitab, et meie koolituste teemad on asjakohased ning vajalikud ettevõtete arendamisel.»