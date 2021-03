Lustivere hooldekodu ruumid vanas mõisahoones ei vasta enam terviseameti nõuetele ning vald ehitab hooldekodu asukate jaoks uued majad Põltsamaa linna. Kuigi Lustivere mõisa võib osta juba praegu, siis ostja peab arvestama, et hooldekodu elanikud jäävad majja seniks kuni uus hooldekodu valmis. Selle valmimise tähtaeg on 2022. aasta augusti lõpp.

Põltsamaa vald pani müüki ka Pajusi endise vallamaja, mis asub Kalanas. Endise vallamaja võib kasutusele võtta äripinnana või ehitada see ümber elumajaks. Arvestama peab aga asjaoluga, et vallamaja teisel korrusel elab üürnik, kellega on sõlmitud tähtajatu üürileping.