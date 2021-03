Sel sajandil on toimunud tehnoloogia kiire areng ja sellega seoses on esile kerkinud ka uued valitsemisvõimalused, näiteks täpsem ja kiirem otsuste tegemine ning paremad avalikud teenused.

«Digiajastu seab demokraatlike riikide ette aga hulga uusi küsimusi, millest paljud on seotud ohtudega demokraatia aluspõhimõtetele,» selgitas Tartu ülikooli e-valitsemise professor Robert Krimmer neist teemadest rääkimise vajalikkust.

Digitaalne valitsemine ja peaaegu kohene andmetöötlus vajavad uusi valitsemisnõudeid ja eraelu kaitse meetmeid. Lisaks on tehnoloogia areng ja laialdane juurdepääs tehnoloogiale viinud ühiskonnas ettenägematute ja radikaalsete muutusteni. See on muutnud kuritegevust ning sünnitanud nii valitsuste kui ka eraisikute vastu suunatud hübriidsõdu ja -rünnakuid. Küsimus pole enam selles, kas meid rünnatakse, vaid millal seda tehakse.