Kliinikum avas meestekliiniku filiaali Narvas

«Meestekliiniku jaoks on oluline püüelda selle poole, et katta oma teenustega kogu Eesti. Seni on olnud teenus kättesaadav Tartu, Tallinna ja Pärnu filiaalides ning muudes Eesti paigus mobiilse diagnoosikabineti kaudu. Arvestades Narva piirkonna patsientide arvu ja selle piirkonna tervishoiusüsteemi tänast võimekust mehespetsiifiliste teenuste osutamisel, pidasime vajalikuks luua meie neljas statsionaarne keskus just Narva linna,» selgitas Tartu ülikooli kliinikumi meestekliiniku juhataja professor Margus Punab.