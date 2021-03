Priit Lomp: kriisipiirangutes ei tohi unustada lapsi ja peresid

Vabariigi valitsus on otsustanud suunata kaugõppele nüüd kõik koolilapsed. Erandina on lubatud kontakt­õppele erivajadusega õppurid. Põhjenduseks igati loogiline suurenenud koroonaoht ning vajadus vähendada inimeste vahel kontakte. Samas kasvatab selline piirang perede koormust ja muudab paljudel lapsevanematel, tavaliselt emadel, võimatuks käia tööl. Sellises olukorras peavad aga kohalikud omavalitsused reageerima ja pakkuma peredele tuge, et me kogukondade ja rahvana tuleksime tervelt sellest kriisist välja.

Koolide täielik sulgemine on valitsuse uute piirangute seas vahest üks muret tekitavaimaid. Tuhanded pered, kus on 1.–4. klassi lapsi, on nüüd väga tõsise valiku ees. Kas jätta lapsed koju üksi või jääb üks vanem koju? Seaduses puudub vanusepiir, millises vanuses last võib üksi koju jätta, kuid on siiski mõned seadusepügalad, mis mõtestavad lapse iseseisvumist ja hakkamasaamist.