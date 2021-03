Looduskaitse kriipsutas ka Sõbra silla mõtte maha

Keskkonnaamet ei toeta Sõbra silla rajamist põhjusel, et see lõhuks vääriselupaiga luhal jõe vasakkaldal, seejuures pole ka erinevust selles, kas jutt on autosillast või kergliikluse sillast, ütles Tartu üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku.

Ka on praeguses teadmises kriips peal Ropka sillal, mida autosillana teha ei saa, kuid nüüdseks on selgunud, et ei saa ka kergliiklussillana. Siiski on viimane sõna ütlemata.