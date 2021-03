Tellijale

Elron teatas, et esmaspäevast, 15. märtsist ei sõida Tallinna ja Tartu liinilt igapäevaselt enam kaks kiirrongi. Varem Tartust kell 14.07 ja Tallinnast kell 16.37 kiirrongid hakkavad uuest nädalast sõitma vaid reedeti ja pühapäeviti.

Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg sõnas, et pea igalt liinilt jääb rongide väljumisi veidi vähemaks. Erandiks on vaid Tallinna-Narva liin, kus kõik rongide väljumised jäävad samaks.

Muudatused lähiajal

GoBusi Lõuna-Eesti piirkonnajuht Ramses Riive ütles, et praegu hindavad maakonnaliinide tellijad piirangute mõju ühistranspordi kasutusele ning teevad lähtuvalt sellest ka otsused. «Oleme seiskohal, et inimesed peavad saama liikuda ka piirangute ajal, kui neil on selleks vajadus. Samas tuletame meelde, et enda ja teiste turvalisuse tagamiseks tuleb ühistranspordis kindlasti kasutada maski,» rõhutas ta.

Kaugliinide võimalikud ajutised muudatused otsustab GoBus lähiajal võttes aluseks reisijate arvu. Muudatustest annab firma eraldi teada anda.

Bussifirma Lux Expressi tegevjuht Ingmar Roos sõnas, et reisijate arv hakkas tuntavalt vähenema märtsi esimesest nädalast ehk võimalik vajadus sõitude vähendamiseks andis endast märku juba enne piiranguid. Seega on plaanis Lux Expressil väljumisi vähendada.

Tartuga seotud liinide väljumisi vähendab Lux Express nii Tartu-Tallinna-Tartu kui ka Tartu-Pärnu-Tartu suunal. Tallinna ja Tartu vahelised ühendused jäävad päeva siseselt käiku täistundidel. «Varahommikustel ja hilisõhtustel väljumistel, kus sõitjate arvu langus on olnud erakordselt suur, oleme veomahtu vähendanud veidi rohkem ning seetõttu esineb aegu, kus väljumised toimuvad pooleteise või kahe tunni tagant,» ütles Ingmar Roos.

Kõik Narva ja Tartu vahel sõitvad bussid jäävad käiku.

Olukord on teine

Tartu linnaliinide graafikus koroonapiirangute ajaks muudatusi ei tule, olgugi et eelmisel aastal eriolukorra ajal vähendati ka linnaliinibusside väljumisi. Tartu Linnatranspordi juhataja Roman Meeksa selgitas, et nüüd on jõutud arusaamani, et väljumiste vähendamine tooks bussid rahvast rohkem täis ja see võiks viiruse levikule pigem kaasa aidata.

«Olukord on võrreldes eelmise aastaga hoopis teistsugune. Kui siis olid tänavad eriolukorra ajal tühjad, siis praegu on linnas inimesi üsna palju liikumas näha,» sõnas Meeksa.