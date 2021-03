Ehituspoodide viimane tavaline tööpäev algas tunglemiseta

Tellijale

Ka ehituspoodide müügisaalidesse enam ei pääse. Eile ennelõunal, mil Tartu kaubanduskeskused ja ehituspoed kauplesid veel viimast päeva üsna tavapäraselt, neis rahvamasse näha ei olnud.

Ehitus- ja aiakaupu pakkuv Bauhof oli eile ja üleeile avatud hommikul kella poole kaheksast õhtul kümneni. Eile hommikul kella 11 paiku oli Tartu Bauhofi kaupluse ukse taga küll saba, sest poodi sisse sai vaid turvamehe märguande peale kindel hulk inimesi, kuid müügisaalis oli rahvast hõredalt ning ostjad hajusid suure kaupluse peale ära.

Enim sagimist oli aiakaupade juures. Ka Tartu lähistel elav anonüümseks jääda soovinud naine uuris eile Bauhofis aiakaupu, sest arvas, et mõne asja peaks ära ostma, enne kui poed suletakse. Ostukorvi ladus ta üht-teist vajalikku aiatöödeks ning ventilatsiooniklapi ja saunaõli.

Kauplustes käijaid oli viimastel päevadel mõnevõrra enam, ütles Bauhofi turundusdirektor Maarja-Liis Toomik.

Bauhofi turundusdirektor Maarja-Liis Toomik ütles, et kauplustes käijaid oli viimastel päevadel mõnevõrra enam, sest inimesed on sunnitud rohkem ette mõtlema, kui kodus on näiteks remont pooleli.

Ka oli ehituspood pikemalt lahti seetõttu, et pakkuda inimestele ostmisvõimalust ning samal ajal pidada kinni 25 protsendi täitumusnõudest. Tänasest on Bauhofi juures avatud väliaiad ning kaupa saab tellida ka e-poest. Tellimusi väljastatakse tavapärastel kaupluse lahtioleku aegadel.

Ka K-Rauta oli eile kauem avatud, sisseoste sai seal teha õhtul kella kümneni. Nagu Bauhofis, oli ka K-Rauta kaupluse ukse ees turvamees, kes lasi ostjaid aeg-ajalt poodi sisse. Inimesi kaupluses küll oli, aga mitte massiliselt ja vahemaad sai hoida.

K-Rauta ukse taga pidid inimesed sabas seisma, sest sisse sai vaid turvamehe loal. FOTO: Margus Ansu

K-Rauta ukse taga oodanud anonüümsust soovinud tartlanna ütles, et ta ei tulnud ehituspoodi sellepärast, et see järgmisel päeval suletakse, ning kaupluste kinnipanek teda ei mõjuta. «Mul on pigem hea meel selle üle,» sõnas ta. «See on väga hea, et ka ehituspoed praegu kinni lähevad, ja võiks veelgi rohkem asju kinni minna. Pigem ära kannatada see suletud aeg, kui siin niimoodi kogu aeg vinduda.»

K-Rauta kuulub ettevõttele Kesko Senukai Estonia, mille turundusjuht Maria Martin ütles, et pärast uute piirangute selgumist on klientide hulk pisut kasvanud, aga seda lubatud piirides ehk et kauplustes suudetakse tagada piirangutega nõutud vähene täitumus, vahemaa hoidmine ja muu. Tänasest jätkab K-Rauta ostjate teenindamist välimüügi, otsetellimuste ja veebipoe vahendusel.

Espakis käis eile tavapärasest kaks või lausa kolm korda rohkem ostjaid, kuid näiteks keskpäeval oli kaupluses ruumi küllaga. FOTO: Margus Ansu

Suurt «laulupidu» ei olnud ka Espaki kaupluses. Keskpäeval oli parklas küll autosid, aga poodlejad hajusid kaupluse peale ära. ​Espak Tartu juhatuse liige Valmar Sisask ütles eile, et võrreldes tavapärase ajaga käis poes kaks või lausa kolm korda rohkem rahvast. Inimesed leiavad ka tööpäeva sees aega ehituspoodi tulla, märkis ta.

Espak eile kauem lahti polnud. «Küll leiame võimalused, et inimesi teenindada ka tavapärastel aegadel,» sõnas Sisask. Tänasest saavad erakliendid kaupa tellida Espaki e-poest, aga ka telefoni või meili teel ühendust võttes.