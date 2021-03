Elurikkuse naiskond istutab Vabaduse puiestikku linnasalu

Tellijale

Eesmärk on parandada pargi valgustingimusi, luua aasasid, hõredamaid puistuid ning istutada sinna uusi taimi.

Kui suur ala pargist saluks muutub, pole veel kindel, see sõltub kevadeks hangitud taimede kogusest. «Ilmselt rajame salu Raekoja platsi ja Vabadussilla vahele autotee kõrvale ja natuke pargi keskele. Kalevipoja kuju ümbert jääb nii, nagu on,» ütles projekti üks eestvedajatest, maastikuarhitekt Merle Karro-Kalberg.

Puud maha

Ettevalmistava tööna langetatakse pargis täna ja homme üheksa haiget puud, et luua paremad valgustingimused. Linnamajanduse osakonna arboristi Kaire Zimmeri sõnul oleks need puud hooldusraiega eemaldatud projektist sõltumata.

«Langetatavad puud on kahjustustega ning valguspuuduse tõttu kiduraks jäänud. Mitu raiutavat puud on teiste varjus kängu jäänud ja kasvuruumi puuduse tõttu ei ole neil välja kujunenud liigiomast dekoratiivset võrakuju,» selgitas Zimmer. Seejuures on oluline puud langetada enne lindude pesitsemisaja algust.

Raiutud puude tüved ja oksad jäetakse aluspinnale lamapuiduna alles. Kuigi maapinnale kõdunema jäetud puu võib linnapargis olla harjumatu vaatepilt, loodavad kuraatorid inimeste mõistvale suhtumisele, sest need tüved saavad koduks seentele ja mikroorganismidele, aga ka hiirtele ja siilidele. «Peenematest okstest teeme oksahunnikud, mida nimetame siilihotellideks,» lisas Karro-Kalberg.

Mais on kavas vabatahtlike abiga istutada puiestikku uusi rohttaimi ja varjutaluvaid alustaimestiku taimi, nagu harilik sarapuu, mage sõstar, kuslapuu, toomingas, pihlakas, sinilill, ülased, sõnajalad, jänesekapsas.

Kureeritud elurikkuse kuraatori, maastikuarhitekt Karin Bachmanni sõnul ei ole Vabaduse puiestik Tartu menukaimate ajaveetmiskohtade hulgas. «Selle peamine põhjus on tõenäoliselt suvine liiga tihedalt kasvavate puude lehtedest tingitud hämarus ja vähesed tegevusvõimalused,» ütles ta.

Mida teha edasi, et linlased tahaks parki tulla, seda soovivad korraldajad alles uurida. Praegu on kesklinna parkide häda selles, et inimesed ei kasuta neid, vaid kõnnivad neist lihtsalt läbi. «Et uurida, mida inimesed parkides teha tahavad, valmistame ette mõttetalguid. Praegu on koroona paljudele plaanidele kriipsu peale tõmmanud,» ütles Karro-Kalberg.

Pargid vaid läbikäiguks

Lisaks sellele, et pargis on vaja uuendada pingid ja prügikastid, on plaan teha ala kujundamisel koostööd keskkonnapsühholoogiga. «Kuigi tartlasi huvitavad kindlasti pingpongilaud ja muruplats pikniku pidamiseks, võib olla veel palju asju, mille peale me ise ei tule,» märkis Karro-Kalberg.

Mis saab siis, kui salu kasvama ei hakka või ei sobi linnapilti? «Kui külvasime sügisel Uueturu pargi niitu, siis järgmisel päeval olid kohal tuvid, kes said rikkaliku toidulaua. Oleme valmistunud plaaniks B ehk võibolla on vaja seemneid peale külvata,» vastas Karro-Kalberg. «Oleme niitu külvanud väljaspool linna ja teame, mis sealt tuleb. Seemned on võetud Eesti niitudelt ja need on meie kliimaga kohanenud.»

Kui sügisel loodud niit läks Uueturu pargis maksma 6000 eurot, siis Vabaduse puiestiku eelarve on suurema pindala tõttu 10 000 eurot. Praegu pole veel kindel, kas raha tuleb linna rahakotist või Tartu 2024 eelarvest. Kuraatorid otsivad praegu sponsoreid, kes aitaksid masinate ja transpordi rentimisel.