Linnaraamatukogust tulnud teate kohasel lähtub otsus kultuuriministeeriumi juhendist. See omakorda toetub rahvaraamatukogu seadusele, mille põhjal raamatukogud on kohustatud tagama juurdepääsu informatsioonile. Aluseks on ka Tartu linna kriisikomisjoni suunis: raamatukoguteenused on tartlastele vaimse tervise säilitamisel äärmiselt olulised ja peavad olema kättesaadavad.