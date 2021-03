Tellijale

Need pealkirjaks saanud tuntud ringmängulaulu sõnad juhatavad sisse loo, mis jutustab eesmärkide poole püüdlemisest, nende saavutamisest ning sellest, kui elu sunnib äkitsi tegema paar kiiret sammu väljapoole, viies meid saavutatud töövõidust veelgi kaugemale.

Laulu- ja tantsupidu puudutab iga eestlast: oleme kas ise laulukaare all laulnud, staadionil tantsinud või teame kedagi, kes seda on teinud. Paljud on käinud pealtvaatajana sellest suursündmusest osa saamas või istunud teleri ees ning elanud hingestatult kaasa.

Laulu- ja tantsupidu on suursündmus, kuid teisalt suur üleriigiline liikumine, mis viib tuhandeid ja tuhandeid iga nädal kooriproovi ja tantsutrenni. Selle liikumise väljundid võivad olla väga erineva kaaluga, näiteks esinemised kohalikel aktustel või külapidudel, maakondlikel pidudel, muudel valdkondlikel üritustel, kuid loomulikult on liikumise grande finale Tallinnas peetav üldlaulu- ja tantsupidu.

Kuid laulu- ja tantsupeo liikumine lihtsalt ei ole võimalik ilma juhendajateta, sest kõik need noodid ja tantsusammud tuleb eestimaalastele selgeks õpetada ning koos kõlama panna. Aastakümneid on olnud terav probleem dirigentide ja rahvatantsujuhtide palgaraha nappus ning puudulikud sotsiaalsed garantiid, mis on viinud olukorda, et juhendajate pealekasv on napp ning liikumist on tabamas tõeline juhendajate kriis.

Kultuuriministeeriumi, Eesti kooriühingu, Eesti rahvatantsu ja rahvamuusika seltsi, Eesti linnade ja valdade liidu ühiste arutelude tulemusena on riik alustanud laulu- ja tantsupeole pürgivate kollektiivide juhendajatele palgatoetuse maksmist.

Kui juhendaja tegeleb näiteks maapiirkonnas ühe segakoori juhendamisega, mis koguneb nädalas vähemalt kaheks kontakttunniks, on juhendajal ühe kollektiivi eest võimalik välja teenida kuus 124 eurot, millest lähevad maksud maha.

See on väga suur samm, mis vajab edukaks rakendamiseks veel kord kõigi asjaosaliste pingutust. Juhendajad peavad taotlema kutsetunnistuse, omavalitsused ja mittetulundusühendused peavad tagama, et juhendajatel oleks kehtiv tööleping ning töötasu vastab Eesti kultuuritöötaja palga alammäärale, milleks on 1300 eurot, nende tingimuste täitmisel maksab riik toetust poole palga ulatuses.

Ärge nüüd arvake, et kõik juhendajad hakkavad endale iga kuu tuhandeid eurosid arveldusarvele saama, sest see summa on täiskoha tasu, kuid kui juhendaja juhendab näiteks maapiirkonnas üht segakoori, mis koguneb nädalas vähemalt kaheks kontakttunniks, on juhendajal ühe kollektiivi eest võimalik välja teenida kuus 124 eurot, millest lähevad maksud maha.

Kui palju peaks siis olema ühel tublil juhendajal kollektiive, et saada igas kuus Eesti kultuuritöötaja miinimumpalka?

Tartumaa omavalitsuste liidu eestvedamisel tehti Tartu maakonna kollektiivide palgauuring ning kogutud laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide juhendajate palgastatistika näitas, et keskmiselt on meie juhendajate tunnitasu mõne euro võrra suurem riigi keskmisest kultuuritöötaja tunnitasust. Kuid tegelikkuses on pilt palju nukram ja ebaühtlasem, sest juhendajatest suuremale osale makstakse vähem ja üksikutele väga hästi.