Paljud treenerid, kellega detsembris vestlesin, vaatasid personaalsele lähenemisele tagasi kui ühele positiivsele asjale, mida möödunud aastast kaasa võtta. Nüüd on see võimalus läinud.

Tõsi, tänulik tuleb olla vähemalt selle eest, et profisportlasi, koondislasi ega koondise kandidaate ning meistriliiga võistkondi pole luku taha pandud. Aga kust algab tippsport ja kuidas me sportlasi jagame? Praegu saab suure löögi nende noorte ja noorsportlaste motivatsioon, kel just nüüd on käsil tähtis ettevalmistus võistlusteks ning käesoleva hooaja tulemused on määrava tähtsusega tippu jõudmiseks.

Rääkisin mõni nädal tagasi sõudjaga, kes mullu kevadel mitu kuud vee peal treenimas ei käinud – piirangud lõhkusid eneseusu kildudeks.

Üks ja ainus võimalus üks ühele treenida on tõesti olemas. Väljas, teineteisest kahemeetrist vahet hoides. Aga vaatame korraks aknast välja: lumevallide vahel miinuskraadidega igal spordialal harjutada ei saa. Üldfüüsiline treening on võimalik, kuid ei asenda lõpuks spordivahendiga treenimist.

Võib-olla otsustab tulevane Kaia Kanepi, Epp Mäe või Sten Sokk praegu, et ei jaksa enam harjutuskavasid teha, ning ei tunne, et areneb? Jah, treeneri roll on motivatsiooni hoida, aga kui ka treener enam ei jaksa?

Individuaaltreening ei ole kindlasti vältimatu viiruse levitamise koht. Eratreeningule ei pea treener ja õpilane saabuma samal ajal ja kõrvuti samast uksest. Saab hoida vahet ja vältida otsest kokkupuudet. Treener saab kanda maski. Oluline on lihtsalt koht, kus treeningut teha. Maadlusmatt, võimlemisvaip või sulgpalliväljak ei ole võrreldav lumise ja libeda tänavaga. Kui ilmad lähevad soojemaks, siis veel ehk kuidagi.

Need, kellele sport on hapnik, oleme pannud väga raskesse olukorda.

Oma ala asjatundja pilk sportlase tegevusele ja väikeste vigade parandamine on tulemuse saavutamiseks mõnikord ülioluline. Veebikeskkonnas neid detaile märgata on raske, eriti kui lapsel napib kodus ruumi või ta peab kikivarvul oma veebikõnet tegema, et mitte häirida õdesid-vendi või vanemaid.

​Samal ajal käivad inimesed ikka toidupoes ja sõidavad bussiga, tunglemist on tippaegadel mõlemas. Poes ei käi üksnes terved inimesed. Sportlaste immuunsüsteem on aga enamasti tugevam tänu nende rutiinile, harjumustele ja treeningutele.

Kui tekib auk võistlusplaani, mille järgi seati eesmärgid, on kahju kuu või paariga suur. Võib ju mõelda, et saabki sportlane puhata. Kuid treeninguplaani juurde käivad niikuinii puhkepäevad ja treeneri-õpilase koostöö on võti. Iseseisvus kasvab noorsportlastel sammhaaval.