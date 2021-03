Poest kadunud pingid teevad ostja elu niruks

Ta ise on koroonaajal selgeks õppinud Selveri iseteeninduspuldi kasutamise ning internetist toidu tellimise. Aga ka ratastel poeskäigukott on tal esikus valmis, sest oma silmaga kauba nägemine ja valimine on teinekord hädavajalik.

«Küsimus ei ole ju selles, et mul ei oleks kedagi paluda, kes minu eest seda teeks, aga mul on endal jalad all ja mõistus peas,» märkis ta. «See on väärikuse ja enesehinnangu küsimus.»

Eneseväärikuse asi

Asi, mida Kersti Meiesaar nüüd kritiseerib, on kauplustest kõigi pinkide äratassimine või nendel istumise keelamine ja lindi taha seadmine. Kersti Meiesaar ei ole enam noor, tal on südamestimulaator, ta põlveliiges on uuega asendatud. Kui ta pikemalt liigub, võib selg hakata valutama ja väike puhkus kulub ära.

«Teate, ma kannan viimasel ajal isegi kääre taskus, naisterahval võivad ju maniküürikäärid kaasas olla,» ütles ta humoorikalt. Siiski pole tal nende kääridega veel tulnud piirdelinte lõikuda, et pingi juurde pääseda. Küll on ta palunud aga noorel turvamehel oma tool endale loovutada, et valutavale seljale korraks puhkust anda. Ka on toetanud ta istmiku kassade juures olevale toetusplaadile.

Kersti Meiesaar ei räägi suurtest kaubandus- ja meelelahutuskeskustest, kus pingid võivad noorte kogunemiste tõttu suurendada nakkusohtu ilmselt küll. Ta peab silmas Sõbra Selveri ja Rebase Rimi taolisi väiksemaid poode, aga ka neist on istumisvõimalus kadunud. «Ma seisan kõigi omaealiste, 70+ vanuses sõbrannade eest,» ütles Kersti Meiesaar. «Aga ka nooremate eest, kuna erivajadusi ja kroonilisi haigusi kohtab igas vanuserühmas.»

Kliendi kolm soovitust

Neid, kes pingi ümber kogunevad ja mida nad seal teevad, võiks Kersti Meiesaare soovitusel jälgida turvamees. Või siis korraldada poes elu nii, et pink või pingid jätta poesaali päeva esimeseks pooleks, mil suur osa vanemaid inimesi oste teevad, ja need ära viia päeva teisel poolel, kui noortel kaugõppetundidest vaba aeg tekib. Kolmandaks, miks mitte kaaluda pinkide panemist poeuste lähedale seina äärde värskesse õhku?!

Sõbra Selveri juhataja asetäitja Mari Saarti sõnul oli nende kaupluses kaks teisaldatavat pinki, mis nüüd on lattu hoiule viidud.

Rebase Rimi juhataja Andres Aksalu ütles, et neil oli ainult üks, kolme-neljakohaline pink, mille nad ajutiselt ära tõstsid. Ta tunnistas, et noorte seltskondade kogunemiste pärast pole neil selle pingi tõttu tegelikult kunagi probleeme olnud.

Mari Saart meenutas, et esimesel pinkide puudumise päeval leidus kohe pahandaja, kes ei olnud kuri otseselt tema ega kaupluse peale, vaid selle niinimetatud pinkideolukorra peale. «Ma sain temast täiesti aru,» nentis Saart.