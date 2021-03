Tellijale

Äsja ilmus «Balti kirjakultuuri ajaloo» esimene köide «Keskused ja kandjad». Mis on kirjakultuur?

Kõige üldisemalt – kultuur, mis on loodud kirja abil. See ei tähenda ainult kirja pandud tekste, vaid ka nende levimise tehnoloogiaid, loomise ja lugemise praktikaid – kirjutajate ja lugejate suhtlust koos selleks vajaliku institutsionaalse raamistikuga, nagu näiteks koolid, trükikojad, kirjastused, raamatukaubandus, ajakirjandus ja muudki.

«Balti kirjakultuuri ajalugu» käsitleb kirja tuleku ja leviku, kirjutamise ja lugemise lugu praeguse Eesti ja Läti alal kuni 1840. aastateni.

Kuna siinmail on kirjutatud ja loetud mitmes keeles, siis käsitlemegi eri keeltes kirja pandud tekste koos. Selle aja Balti kirjaruum koosneb ladina-, alamsaksa-, saksa-, lõunaeesti-, põhjaeesti-, läti-, latgali-, vene-, vähem ka rootsi-, poola-, kreeka- ja prantsuskeelsetest tekstidest. Uurime, mis roll neil kirjakeeltel oli siinses kultuuriruumis ning millistes valdkondades ja vahekordades neid kasutati. Ja kes neid kasutasid ehk kes olid kirjutajad, kes olid lugejad.

Äsja ilmunud köite lehitsemisel torkab silma, et Tartu on olnud Balti kirjakultuuri ajaloos isegi olulisem kui Tallinn. Kas on nii ja miks on nii?

Muidugi on Tartu oluline, oli ju siin 17. sajandil ja 19. sajandil selle piirkonna ainus ülikool. Selle ümber koondus inimesi, kellel oli kirjakultuuris kõige olulisem roll. Mul oli esialgu plaan Tartuga alustadagi, aga kolleegid siiski veensid, et seitsme sajandi pikkuse perioodi jooksul on Riial kirjakultuuri ajaloos siiski märksa suurem panus.

Ilmuvad siis, kui valmis saame. Kõik need osad on kollektiivne looming ja nende valmimine sõltub sellest, milline on koostajate-toimetajate-autorite ajagraafik. Me kõik teeme seda oma põhitöö kõrvalt.

Kuidas te jõudsite kirjakultuuri ajaloo uurimise juurde?

Kui õppisin ülikoolis eesti filoloogiat, hakkasin tegelema baltisaksa kirjandusega. Esimese seminaritöö kirjutasin nädalalehest Das Inland, mis ilmus Tartus aastatel 1836–1863. Selles kultuuriväljaandes tegeldi nii eesti, läti, baltisaksa kui ka saksa kirjandusega. Kreutzwald avaldas oma eesti muistendid ja muinasjutud kõigepealt just seal ja saksa keeles.

Sain aru, et me ei saa uurida eesti varasemat kirjandust ilma seda saksakeelset ümbrust arvesse võtmata. Saksakeelseid raamatuid ja ajakirju on meie kultuuriloolised kogud ja arhiivid täis, aga me ei ole endiselt suutnud neid näha Eesti kultuuriloo osana. Samamoodi on meie kultuuriloo paremaks mõistmiseks tarvis teada, millised olid kultuurilised arengud läti keelealal, sest tegu oli ühe kultuuriruumiga, mille sidus üheks saksa keel.

Olete 1. veebruarist Tartu ülikooli kultuuriteaduste instituudi võrdleva kirjandusteaduse professor ja ühtlasi maailmakirjanduse õppetooli juhataja. Kuidas on möödunud esimesed viis nädalat selles ametis?

Ametinimetuse muutus iseenesest minu töö iseloomu ei ole muutnud, kõik senised tegevused jätkuvad. Õppetooli juhtisin ka juba sügisest, mil senine professor Jüri Talvet emeriteerus. Mul on väga tore meeskond ja ka Jüriga suhtleme tihedasti edasi, nii et maailmakirjanduse õpetamine ja uurimine Tartus jätkub täiskäigul.