«Kõige tähtsam pole tänasel päeval enam mitte see, et meist igaühel oleks vaja üks või teine töö lõpetada, sest tähtaeg istub kukil, ega ka see, et isiklikult oleks üks või teine võimalus lihtsam, kergem ja mugavam,» märkis Krista Aru. «On aeg, mil kõige tähtsam on hoopis muus: oma riigi väärtustamises. Ühiskond oma suundumustega on jõudnud etappi, kus kaalu ühel poolel on inimelud ja teisel poolel isiklikud vabadused ja õigused. 30 aastat iseseisvat Eestit on meile palju uusi võimalusi andnud, meid igas mõttes rikkamaks teinud. Nüüd on aeg küsida, kas oleme õppinud ja kosunud vaid üksikisikutena või ka riigi kodanikena.»