Sel põhjusel on neljapäeval Tartu Postimehe veebilehel tartu.postimees.ee avatud uste päev, mil kogu ajakirjanduslik sisu on lugejatele tasuta.

«Meie ajakirjanikud, fotograafid, videoreporter ning neid abistavad taustajõud teevad sõltumata nädalapäevast pühendunult tööd selle nimel, et edastada võimalikult kiiresti nii lähedale kui kaugele Tartu, Tartumaa ja Jõgevamaa uudiseid. Pingutame, et olla alati kohal seal, kus toimuvad sündmused, mis meie piirkonna inimeste eluolu vahetult mõjutavad. Lisaks portreteerime iga nädal tublisid inimesi, kelle töö ja tegevuse tulemusena sünnivad olulised otsused ja ka lihtsalt huvitavad algatused. Samuti anname arvamuskülgedel ruumi kõigile neile, kel on ainest kaalukate arengute mõtestamiseks,» rääkis ta.

Raba rõhutas, et ajalehte oma postkasti tellides või digilugejaks asudes saab igaüks anda oma väikese panuse kajastuste sisu tugevdamisse. «Ajalehe elujõu parim tagatis on püsilugejaskond, kes on motiveeritud nõudma tugevat ja operatiivset sisu. Parimad tulemused sünnivad just sellisest koostööst,» sõnas peatoimetaja.