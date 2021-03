«Pallasel ei ole kahjuks kunagi teklit olnud,» sõnas Saaron. «Küll on see olnud Tartu kunstikoolil ja see inspireeris mind. Vaatasin ka teiste kunstiõppeasutuste tekleid ja mõtlesin, et võiksime kokku hoida, kuid samas piisavalt eristuda - osad disainielemendid on tuletatud olemasolevatest teklitest aga erinevused on värvitoonides ning teklile on lisatud Pallase logo.»

Pallase tekkel on tumepunase põhjaga, musta küljeosa ja tumepunase randiga madal nahknokkmüts. Musta küljeosa allservas on neli kuldset nööri, millest 3 ülemist on õmmeldud ilma vahedeta ning neid eraldab alumisest kitsas must vahe. Tekli paremal küljel kuldsete nööride peal on tikitud Pallase logo.

Pallase rektor Vallo Nuust ütles, et tekkel on igale kõrgkoolile oluline akadeemilise ühtekuuluvuse sümbol. «Kindlasti suurendab see pallaslaste kogukonnatunnet veelgi,» ütles ta. Selle sõnumiga nõustus ka Pallase õppeprorektor Kristina Tamm, kes loodab, et pallaslased võtavad tekli omaks ja kannavad seda rõõmuga. «Pallase üliõpilase tunned Karlovas ja mujal Tartu peal küll alati ära, aga tekkel väljendab ka ühtekuuluvustunnet ja uhkust oma kõrgkooli üle,» sõnas Tamm.