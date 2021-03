Lumesaju tõttu eksisid mehed Peipsile ära

Tund hiljem said piirivalvurid teate, et tihedas lumesajus on tee kaotanud järvel motokoeraga liikunud kalurid. Ka nende tervis ohus ei olnud, ent kuna kummagi mehe telefonis olev navigeerimisseade ei töötanud, ei leidnud nemadki iseseisvalt tagasiteed kaldasse. Piirivalvurid tuvastasid radaripildi abil meeste asukoha ning nemad juhatati telefonitsi kaldale tagasi.