Muutused tööturul näitavad päris selgelt, et mõned töökohad on hakanud kaduma, samas vajatakse teistsuguste oskustega inimesi. Uute oskuste omandamine ja oskuste täiendamine tagavad selle, et ühel hetkel ei seisa inimene olukorra ees, kus tal polegi eriti tööalaseid valikuid.

Julgustan inimesi proovima. Et proovid ei jääks ainult proovideks, selleks on kaheksa soovitust, mida järgides on ka täiskasvanuna uuesti õppima minek suurema tõenäosusega edukas ja meeldiv.

• Ole julge ja mõtle suurelt. Kujuta vaimusilmas end soovitud eriala lõpuaktusel ja analüüsi, millised ametikohad avab õppimine tulevikus.

• Küsi ära kõik oma küsimused juba enne õppima asumist. Räägi oma tuttavatega, kes on sind huvitavat eriala õppinud ning töötavad samas valdkonnas, ning räägi ka kooli õppeosakonnaga, nõnda saad vastused oma küsimustele. Osale avatud uste päeval.

• Planeeri õppimise koormust ja arvesta oma töö- ja pereeluga. Püüa leida igasse nädalasse kindlad ajad, millal tegeled õppimisega. Kas selline ajakava on realistlik? Mida arvab sellest abikaasa? Uuri ka hajutatud õppekoormuse võimalusi.

• Räägi õppimise teemal oma tööandjaga, rääkige läbi tööandja ootused ja vajadused. Kas ja millisel määral on sinu ametikoht asendatav? Kas ettevõte toetab sinu õppima asumist? Millist töökoormust sinult tegelikult oodatakse?

• Usu väikestesse algustesse. Ära ole enda suhtes liiga kriitiline. Uue õppimisharjumise kujundamine ning erialasse süvenemine võtab aega.

• Ära võrdle end teistega. Sina oled sina! Alati on keegi parem ning alati ka halvem nii võimekuselt kui saavutustelt, tegelikkuses loeb vaid see, kuidas sina liigud ja arened.

• Tee vigu kiirelt! Küsimus pole selles, kas, vaid millal tulevad vead õppima asudes, seda nii lastel kui ka täiskasvanutel. Tegelik küsimus on selles, kas oskame oma vigade ning vajaduste põhjal õigeid järeldusi teha.

• Kohtu karjäärinõustajaga. Nõustamisele võib tulla ka siis, kui esialgu on peas vaid uitmõte õppima minna. Nõustajad on kursis erialadega ning aitavad ka mõelda, milline valik on sulle kõige sobivam.

Töötukassa toetab nii tööotsijate kui töötavate inimeste õpinguid kutse- ja kõrghariduses ning maksab paljudel juhtudel tasemeõppes osalemise toetust. Toetatakse nende erialade ja ametite õppimist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ning kus juba praegu napib sobiva ettevalmistusega töötajaid. Erialad on välja valitud OSKA uuringute põhjal ja nende nimekiri täieneb igal aastal. Õppida saab üle Eesti ja nii eesti kui vene keeles.