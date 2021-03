Linnaraamatukogu valmistub veelgi karmimateks piiranguteks

Raamatukogu peab jälgima, et lugemissaalikohtadest oleks täidetud vaid veerand. On ka teisi piiranguid. Kuid vähemalt eilse seisuga ei ole uksi lukku pandud. Aga valmisolek suletuna tegutsemiseks on loodud.

Raamatukogu avalikkussuhete juht Linda Jahilo on saatnud laiali teate, milles on kirjas, et tegevustube ja -vahendeid kasutada on praegu lubatud üksnes individuaalselt kuni 30 minutit. Samuti kuni pool tundi võib tarvitada ka arvutitöökohti.