Salvesti tegevjuht Triin Kõrgmaa sõnas, et viimane aasta on kogu toiduainetööstusele olnud suurte muudatuste ja kohanemise aasta. «Nüüdseks oleme jõudnud uude reaalsusse, kus umbes kolmandik töötajatest töötab distantsilt,» ütles ta. «Siiski peame arvestama, et Salvest on toidutööstusettevõte ning need, kes on tootmise ja tarneahelaga seotud, ei saa oma ülesandeid distantsilt täita.»