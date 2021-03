Meil oli seda mängu huvitav kõrvalt vaadata, me ei teadnud kommetest ja rituaalidest midagi. Ma räägin muidugi enda eest. Kõik see makarooni tantsimine, mille eestvedaja oli muide ka seesama Toonekurg. Vana mees, aga meeletu energiaga. On selliseid inimesi.

Ka Lionsi klubisse kuulumine ühendab inimesi. Küllap need kokkupuuted eestiaegsete korporantidega olid uute aegade tulles ennekõike kasulikud seepärast, et nemad oskasid rääkida, kuidas asjad käisid siis, kui Eesti oli vaba. Meile, kes me olime sündinud vene ajal ega teadnud läänemaailmast rohkem, kui nägime Soome televisiooni kaudu ja lugesime raamatutest, oli see korporatsioonide õhkkond sõõm vaba ühiskonna õhku.

Nõukogude propaganda oli väga vihaselt korporatsioonide vastu, aga ega me teadnud, miks. Kui kohtusime vanade korporantidega, saime küll aru, et see oli ikka liikumine meie rahva parema tuleviku nimel.

Kuidas praegu välja paistab? Pidupäevadel marsivad nad küll, aga ühiskond on nii pööraselt muutunud, et neist teavad pigem need, kes lähevad kõrgkooli õppima, ega muu rahvas neist suurt midagi tea.

See oli väga keeruline aeg. Olime päris tihti Soomes mängimas tänu sõprussidemetele. Mõnikord olime nädalaid ära ja mängisime küll suusakeskustes ja mujal. Majanduslikult oli see meile pääsetee, sest Eestis olid majanduses keerulised ajad ja läksid veel keerulisemaks. Aga meie oma orkestriga pääsesime Soome tööle. Kui poliitikast rääkida, siis ma ei mäleta, et me korporatsioonis oleksime sellega tegelnud. Aga augustipäevade ajal olin ka mina raadiomaja kaitsel.

Ivo Linna FOTO: Madis Sinivee

Kas ma sellist Eestit tahtsingi?

Tahtsin muidugi. Seda on küsitud tuhat korda. Minu vastus on, et tahtsime, loomulikult tahtsime. Ma ei ilgu üldse selle üle, mis toimub või kas üks või teine valitsus on hea või halb. See on selge – mida rohkem on omavahelisi nääklusi, siis see näitab, et meie elu on kuradi hea. Me oleme saanud väga hea elu, me ei pea, küüned verised, omale igapäevast leiba kusagilt hankima, meil on kõik olemas.

Heaolu sünnitab selle, et inimesed hakkavad igavusest üksteist solvama, üksteise kallal kraaklema, sest pole sittagi teha. Käisin Alo Mattiiseniga Kanadas 1989, kui ta sai Välis-Eesti stipendiumi. Torontos elas tookord 12 000 eestlast, nad olid end nii identifitseerinud. Nägime, kuidas üks või teine kamp omavahel läbi ei saanud. Ja siis üks meie sõber, väga haritud Välis-Eesti mees selgitas, miks kõik omavahel kaklevad: tead, kuradi hea on elada ja igav on.

Seepärast ütlen veel, oleme saanud oma kuldse Kunglamaa kätte, just sellist tahtsime, ja kuidas selle kullapoti sees ellu jääda, see on nüüd igaühe enese teha. Aga ma olen väga õnnelik, et me sellise Eesti saime.