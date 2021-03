Eesti linnaruumi rohealade kujundamises mõttelaadi muutust taotleva Kureeritud Elurikkuse projekti esimese tänavuse ettevõtmisena hakatakse Vabaduse puiestikku rajama salumetsa liikidega linnasalu, mille eesmärk on suurendada pargi ruumilist ja liigilist mitmekesisust. Eesmärk on parandada pargi valgustustingimusi, luua aasasid ja hõredamaid puistuid ning istutada kevadtalgute käigus uusi põõsaliike ja rohttaimi.

Salu loomise ettevalmistava tööna langetatakse märtsis üheksa halvas seisus puud ja luuakse parki paremad valgustingimused. Linnamajanduse osakonna arboristi Kaire Zimmeri sõnul oleks puud hooldusraietega eemaldatud projektist sõltumata. «Pea kõik langetatavad puud on kahjustustega ning valguspuuduuse tõttu kiduraks jäänud. Mitmed raiutavad puud on teiste varjus kängu kasvanud ning kasvuruumi puuduse tõttu ei ole neil välja kujunenud liigiomast dekoratiivset võrakuju,» rääkis Kaire Zimmer. Ta rõhutas, et oluline on puud langetada enne lindude pesitsemisaja algust.