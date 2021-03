Ühiskond on koroonaviiruse väga laia leviku tõttu võitluses, et mitte öelda lausa sõjas. Leidub neid, kes on õnnega koos, et on juba oma vaktsiinisutsaka kätte saanud. On neidki, kel juba kaks süsti käes. Ent see, kas õnn ka kestma jääb, on veel teadmata.