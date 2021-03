Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse liige ja Lõuna meditsiinistaabi juht Marek Seer märkis, et nädalavahetusel hospitaliseeriti lõunapiirkonda neli põhjaregiooni patsienti, neist kolm tuli Tartu ülikooli kliinikumi. Sellist liigutust pole varem tarvis läinud.

Seer selgitas, et terviseamet sisseseatud Põhja ja Lõuna meditsiinistaapide vahel kehtib praegu kokkulepe, et patsientide logistika toimub regiooni kuuluvate haiglate piires. «Kui on vaja, liigutatakse haigeid staapide kokkuleppel,» täpsustas ta.