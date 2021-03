Kastre valla kaasava eelarve hääletuse võitis Haaslava spordiväljak

12. veebruarist 4. märtsini sai seitsme ettepaneku seast välja valida oma lemmiku. Hääletusel osales 456 inimest, mis on ligi 10 protsenti valla elanike arvust. Mullu osales 333 inimest ja 2019. aastal 135 hääletajat. Idee elluviimiseks on Kastre valla eelarves 20 000 eurot.

Haaslava küla on jõudsalt kasvav kogukond, kus on laste ja noorte osakaal suur. Tänasel päeval ei ole ühtegi avalikku ala, mis oleks elanikele ühiskasutuseks. Lapsed sõidavad ja mängivad tänavatel. Treeningvõimaluseks on vaid jooksmine ning puudub kogukonna inimeste koosolemise paik.