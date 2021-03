Enamik kliinikumi töötajatest on Covid-19 vastu vaktsineeritud

«Vaktsineerimist ei saa lugeda veel lõppenuks, see protsess jätkub ning meil on hea meel, et töötajad, kes on vajanud rohkem mõtlemiseaega, annavad jätkuvalt teada soovist end Covid-19 haiguse vastu vaktsineerida. Suur hõlmatus vaktsiiniga on ühiskonnas eeskujuks teistele, vähendab haigestumist kliinikumi töötajate seas ning kaitseb ka patsiente viiruse võimaliku leviku eest haiglaruumides,» ütles Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse esimees Priit Perens. Ta lisas, et kliinikumi eesmärk on võimaldada Covid-19 vastu vaktsineerimine kõikidele töötajatele.

Kliinikumis alustati Covid-19 vaktsineerimisega 27. detsembril 2020 nagu mujal Euroopas. Esmalt vaktsineeriti Covid-19 patsientidega vahetus kokkupuutes olevaid töötajaid, seejärel teiste osakondade tervishoiutöötajaid ning tugiteenistuste töötajaid.

«Praeguseks on ametigruppide lõikes suurim osakaal vaktsineerituid arstide seas, kellest 87% on saanud esimese doosi Covid-19 vaktsiini. Õenduspersonali seast on 73%, hoolduspersonali seast 72% ning tugipersonali seast 69% töötajatest vaktsineeritud esimese doosi Covid-19 vaktsiiniga,» rääkis juhatuse esimees.

Kliinikumi infektsioonikontrolli teenistuse direktori Matti Maimetsa sõnul on vaktsineerimise edukaks läbiviimiseks olnud vajalikud nii vaktsiinist huvitatud töötajad kui ka immuniseerimise läbiviijad.

«Kliinikumis on loodud vaktsineerimismeeskond, mille tööd juhib infektsioonikontrolli teenistus, ent kuhu panustavad erinevad kliinikumi üksused. Vaktsineerimismeeskonda kuuluvad apteek, kes valmistab ette vaktsiinidoosid, etteregistreerimiskeskus, kes haldab vaktsineerimisaegade broneerimist, õed, kes immuniseerimise läbi viivad, ning lisajõududena on meeskonnas ka erinevate erialade arstid,» kirjeldas dr Maimets.

Kõrvatoimed on olnud ootuspärased

Vaktsineerimisega kaasnevaid kõrvatoimeid registreerib dr Vivika Adamson kliinikumi infektsioonikontrolli teenistusest, kelle sõnul andis esimese Covid-19 vaktsiinidoosi järel kõrvaltoimetest teada 2% vaktsineeritud töötajatest, teise doosi järel 6% vaktsineeritud töötajatest.

«Peamised paiksed kõrvaltoimed olnud seotud süstekoha valulikkuse, punetuse ja tursega. Süsteemsetest kõrvaltoimetest on enim esinenud palavikku, liiges- ja lihasvalu, peavalu, lümfisõlmede suurenemist ning väsimus- ja nõrkustunnet. Enamikul juhtudel on need nähud möödunud 48 tunni jooksul,» selgitas dr Adamson.

Tänu võimekale ja kogenud vaktsineerimismeeskonnale ning erinevate üksuste koostööle on kliinikumil olnud võimalik olla partneriks ka ühiskonna teiste gruppide vaktsineerimisel.

«Lisaks oma töötajate ja riskirühma kuuluvate patsientide vaktsineerimisele, toimub kliinikumis hambaravi töötajate, proviisorite, haridustöötajate, eesliini töötajate ja teiste vaktsineerimine,» tutvustas vaktsineerimismeeskonna koordinaator Tiina Teder.