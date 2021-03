Hiljuti astusid Vastse-Kuuste bussipeatusest Go Busi Põlva-Tartu liinil sõitnud bussi kaks meest, kes olid silmanähtavalt purjus. Bussijuht selgitas, et joobes inimesi ta peale ei võta. Selle asemel, et bussist lahkuda, kostitas üks meestest bussijuhti jalahoobiga. Löök tabas juhti näkku. Instinktiivselt haaras bussijuht lööja jalast ning kui silmad enam saadud hoobist tuld välja ei löönud, nägi ta, et lööja jalanõu oli tema käes.