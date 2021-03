Täna on naistepäev, tähtpäev, mis on sageli seotud lillede, kommikarpide ja kingitustega. Ent Eestis on neid naisi, kellele käib ka selliste elementaarsete asjade nagu hügieenitarvete ostmine üle jõu. Just seetõttu kutsub kampaania «Solidaarne naistepäev» annetama Eestis elavatele vähekindlustatud naistele ja tüdrukutele hügieenitarbeid.