Alanud koduõppeajal kogevad lapsevanemad järjekordselt, kui raske on õpetaja elukutse. Kuid seda ainult ühe külje pealt: lapsevanem näeb ju vaid õppiva lapse toimetamisi. See, mis toimub «toru» teises otsas ehk õpetaja arvutiekraanil, on hoopis teine asi. Ega ole seegi kerge.